Tamir ve inşa etme süreci

Trabzonspor'da artık yeni bir dönem başladı... Önceki gün 5 yıllık imza atan ve ilk idmanına da çıkan Fatih Tekke dün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde önemli açıklamalar yaptı. 47 yaşındaki hoca, taraftarın idmana yoğun ilgi göstermesiyle ilgili, "Taraftarlarımız bizi her zaman bağrına bastı. Camiamız bana her zaman destek verdi. Bu sürecin bu kadar gelişmesinin en önemli sebeplerinden biri de taraftarımızın desteği. Çok uzun süredir buluşmak istiyorduk. Hasret çekiyorduk, şimdi birlikte yuvamıza döndük. Onlara da söyledim, sevinci, üzüntüyü, sabrı ve kızgınlığı birlikte yaşamalıyız. Geldik ve normalleşme sürecini başlattık" ifadesini kullandı.

BİRAZ ZAMANA İHTİYAÇ VAR

Tekke şöyle devam etti: "Kendi oyunumuzu, yeni bir oyun temeli oluşturma çalışmalarımız olacak. Bunun için çaba göstereceğiz. Benim için her şey çok net. Ne söylüyorsak ona inanabilirsiniz. İletişim şu an için iyi ama bazen problemler de olabilir. Heyecanımız var. Bir şeyleri inşa edeceğiz ve tamir edeceğiz. Birçok faktör var. Bunlardan biri de taraftarların desteği. İnsanların sevgisini zedeleyecek bir an yaşamak istemem. İnişli çıkışlı anlarımız olacak. Bu zaten çok doğaldır ama buna sabredeceğiz. En azından sezon sonuna kadar sorunların bir kısmını çözebilirsek sonrası çok iyi olacak."

HER MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ

Trabzonspor olarak bakacağımız şekil belli. Her maç kazanmak. Bu arada bunlar söylemsel. Gerçekçi tarafı şu, bir şeyi tamir etme ve inşa etme sürecindeyiz. Bu ikisini bir arada yapmaya çalışacağız.

80 DAKİKA İZLEYEMEM

Ben oyunun 10 dakikasını oynayıp 80 dakikasını izleyen taraf olmak istemiyorum. İstediklerimiz bu maç çok az olacak, sonuç iyi olabilir kötü olabilir. Bir şeyi inşa ederken sabretmek gerekir. Burada sorumlu benim.

BEN DE HATA YAPABİLİRİM

Ben antrenmanlarda yapmak istediklerimizi 90 dakika boyunca sahada görmek isterim. Bunları yaparken tercih hataları olacak. Sonuçta insanım ben de. Günün sonunda insanlar şunu görecek; bir şeyler yapmaya çalışıyor.

SAKATLIK RAPORU

Tekke, takımın son sağlık durumu hakkında da bilgiler vererek, "Savic'in sakatlık süreci devam ediyor. Nwakaeme Perşembe günü gelecek. Pedro bugün bizimle birlikte. Enis'in ateşi var, bu yüzden toplantıya katılamadı. Cihan Çanak ile ise henüz tanışmadık" açıklamasında bulundu.

U19'DAN ÜÇ OYUNCU ÇAĞIRDI

Bu topraklarda yetenek var. Bunu en doğru ve hızlı şekilde çıkartmak gerekiyor. U19 takımımız çok ciddi bir başarı elde etti. Oyuncular geliyor. Mevcutlarda da bazı sıkıntılar var. Onlara süre vererek, birlikte çalışarak bu eksiklerini gidermeye çalışacağız. Trabzonspor için en faydalı oyuncu kim bence bu önemli.

BAŞAKŞEHİR'İ İMHA PLANI

Rakip analizlerine büyük önem veren Tekke, Başakşehir'in önceki maçlarını inceleyerek, rakibin güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmeye çalışıyor. Başakşehir'in maçlarını detaylı bir şekilde analiz eden Tekke, takımının bu bilgilere dayalı olarak daha etkili bir strateji geliştirmesini amaçlıyor. Bu süreçte, rakibin oyun tarzına göre özel hazırlıklar yaparak, Trabzonspor'un sahada üstünlük kurmasını sağlamak için tüm detayları gözden geçiriyor.