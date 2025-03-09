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Haberler Trabzonspor Skandal bir karar!

Skandal bir karar!

Haftalardır hakem kararlarına tepki gösteren Trabzonspor dün büyük bir skandalla daha karşı karşıya kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Skandal bir karar!

Haftalardır hakem kararlarına tepki gösteren Trabzonspor dün büyük bir skandalla daha karşı karşıya kaldı. Bordo- mavililer, mücadelenin 27. dakikasında penaltı kazandı. Sikan'ın şutu kaleye doğru giderken Kilama topun önüne atladı. Ayaklarından seken meşin yuvarlak koluna da çarparak yön değiştirdi. Hakem Alper Akarsu anında penaltı kararı verdi. Ancak Danimarkalı VAR hakemi Sandi Putros, Akarsu'yu incelemeye çağırdı. Pozisyona bakan Akarsu penaltıyı iptal etti. Konu ile ilgili eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu şunları söyledi: Kilama kollarını açarak topa gidiyor. Yani alan büyüterek kendine avantaj sağlıyor. Bu net bir penaltıdır. VAR hakemi Putros'un müdahale etmesi yanlış, Akarsu'nun kararını değiştirmesi daha büyük yanlış. Bu pozisyonda hakem Akarsu penaltı vermeseydi VAR müdahale edebilirdi. Verilen penaltıda VAR müdahalesi yanlış. Yani neresinden bakarsan yanlışlarla dolu bir karar.

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