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Haberler Trabzonspor Vişça'nın Rize başarısı

Vişça'nın Rize başarısı

Edin Vişça, Çaykur Rizespor ağlarını sarsmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısındaki maçta yeşil-mavili takımın filelerini havalandıran Vişça, önceki akşam oynanan kupa maçında da gol atma başarısı gösterdi. Türkiye'deki 14. sezonunu geçiren 35 yaşındaki yıldızın, en fazla golü attığı takımlardan birinin Çaykur Rizespor olması dikkat çekti. Yeşil-mavililere karşı 17 maçta görev yapan deneyimli oyuncu 6 gol, 7 asistle oynayarak 13 gole direkt katkı sağladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Vişça'nın Rize başarısı
Edin Vişça, Çaykur Rizespor ağlarını sarsmaya devam ediyor. Ligin ilk yarısındaki maçta yeşil-mavili takımın filelerini havalandıran Vişça, önceki akşam oynanan kupa maçında da gol atma başarısı gösterdi. Türkiye'deki 14. sezonunu geçiren 35 yaşındaki yıldızın, en fazla golü attığı takımlardan birinin Çaykur Rizespor olması dikkat çekti. Yeşil-mavililere karşı 17 maçta görev yapan deneyimli oyuncu 6 gol, 7 asistle oynayarak 13 gole direkt katkı sağladı
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