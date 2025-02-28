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Korkulacak durum yok
Çaykur Rizespor ile oynanan kupa maçında Trabzonspor'da üç oyuncu sakatlık yaşamıştı. Zubkov'un ayak bileğinde korkulacak kadar bir sakatlığın olmadığı, kontrollerin ardından tedavisine başlandığı öğrenildi. Ayağına darbe alan Savic ile kas gerilmesi olan Mustafa Eskihellaç'ın durumunun da iyi olduğu bildirildi. İki oyuncunun tedavileri başladı. Üç futbolcunun pazartesi günü ligde oynanacak Konyaspor maçına hazır hale getirilmesi bekleniyor.
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