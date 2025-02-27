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Haberler Trabzonspor Tolga Zengin geri döndü

Tolga Zengin geri döndü

Trabzonspor'un eski kaptanlarından Tolga Zengin, yayıncı kuruluş ile bordomavili kulübün lehine yaptığı bir yorum nedeniyle anlaşmazlık yaşayınca ayrılmıştı. Ardından ise Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, Tolga Zengin'e destek mesajı vererek kapılarının açık olduğunu belirtti. Tolga Zengin'in Trabzonspor kulübünde çalışmaya başladığı ve ilk etapta scout ekibinde yer alacağı öğrenildi. Ancak henüz görev tanımı netleşmeyen Tolga Zengin ile ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Tolga Zengin geri döndü
Trabzonspor'un eski kaptanlarından Tolga Zengin, yayıncı kuruluş ile bordomavili kulübün lehine yaptığı bir yorum nedeniyle anlaşmazlık yaşayınca ayrılmıştı. Ardından ise Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan, Tolga Zengin'e destek mesajı vererek kapılarının açık olduğunu belirtti. Tolga Zengin'in Trabzonspor kulübünde çalışmaya başladığı ve ilk etapta scout ekibinde yer alacağı öğrenildi. Ancak henüz görev tanımı netleşmeyen Tolga Zengin ile ilgili önümüzdeki günlerde bir açıklama yapılması bekleniyor.
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