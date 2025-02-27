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Forvette tam isabet
Trabzonspor, son dönemde forvet transferlerinde büyük başarı sağladı. Bordo-mavililer, yabancı golcü tercihlerinde doğru isimleri kadrosuna katarak hücum hattında güçlü bir yapı oluşturdu. Son 15 yılda Jaja, Cardozo, Sörloth, Cornelius, Onuachu ve son olarak Banza gibi isimler takıma büyük katkılar sundu. Banza'nın performansı, yönetimin doğru transfer politikası izlediğini bir kez daha kanıtladı.
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