  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor 20 puanımız çalındı

20 puanımız çalındı

Bizim gasp edilen 15-20 puanımız var. Bunlar artık hata değil. Kasıtlı olarak puanlarımızı çalıyorlar. Biz gerçek adalet istiyoruz l Galatasaray ve Fenerbahçe sadece kendi çıkarları için yorumlar yapıyorlar. Adalet arayışında değiller. Lig iki takım üzerine kurgulanmış

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
20 puanımız çalındı

BİZ GERÇEK ADALET İSTİYORUZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a konuştu ve çok önemli açıklamalar yaptı. Doğan, ligin iki takım üzerinde kurgulandığını belirterek ne Galatasaray'ın ne de Fenerbahçe'nin adalet arayışında olduğunu dile getirdi. Doğan şunları söyledi: "Trabzonspor olarak derbiyle bir işimiz yok. İki takımın da durumu bizi ilgilendirmiyor. Kendi çıkarları için yaptıkları yorumlar. Lig, iki takım üzerine kurgulanmış şekilde devam ediyor. Bu çok büyük bir yanlış. Adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum. Kendi aralarındaki bir çıkar kavgasını ülke gündemine sokuyorlar ve buradan yürüyorlar. Bu ligde en fazla Anadolu takımlarının hakkı yeniyor. Biz gerçekten Türk futbolunda adalet arayışındayız. Ama biz gerçek adalet istiyoruz. Biz ayrıcalık peşinde değiliz. En çok canı yanan takımlarından biriyiz.

İKİ TAKIM TARAFINDA DEĞİLİZ

Lıgın başından bu yana açıklama yapıyoruz. Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var lig başından bu yana, 15-20 puanımız planlı olarak çalınmıştık. Biz bunun değişmesini istiyoruz. Bizim 2-3 derbi maçımız var. Artık komedi diyorum. Trabzonspor'a yapılan hakem hataları devam ediyor. Geçen haftaki maçta verilen penaltı var, kamera şakası gibi! Akıllara ziyan! Mevcut MHK ile bu sistemin devam etme şansı sıfır. Bu sistemin değişmesi lazım. Gerekli adımların federasyon tarafından atılmasını bekliyoruz. Biz bunu lig başında konuşmaya başlamıştık. Artık hata demiyorum, altını çiziyorum. Kasıtlı olarak yapılmış! Biz bu iki takım arasında yaşananların bir tarafı değiliz, içinde değiliz. Biz bu hakemlerle, MHK ile olmayacağını lig başından bu yana söylüyoruz."

Mourinho tedbirli olarak PFDK'da
Osimhen hakkında flaş transfer iddiası!
DİĞER
Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo fırtınası devam ediyor! Al Wehda maçında 925.golünü attı...
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasındaki usulsüzlük belgeyle tescillendi! YÖK raporu ortaya çıktı: Başvuru bitmeden 2 gün önce şaibeli yatay geçiş
Morata'dan İspanyol basınına flaş açıklama!
Vlahovic'den F.Bahçe'ye transfer yanıtı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sörloth attı! A. Madrid avantajı kaptı Sörloth attı! A. Madrid avantajı kaptı 01:34
Chelsea evinde rahat kazandı! Chelsea evinde rahat kazandı! 01:34
Hakan boş geçmedi! Inter turladı Hakan boş geçmedi! Inter turladı 01:34
Brighton evinde hata yapmadı! Brighton evinde hata yapmadı! 01:34
Sörloth attı! A. Madrid avantajı kaptı Sörloth attı! A. Madrid avantajı kaptı 01:32
Chelsea evinde rahat kazandı! Chelsea evinde rahat kazandı! 01:11
Daha Eski
Hakan boş geçmedi! Inter turladı Hakan boş geçmedi! Inter turladı 01:04
Brighton evinde hata yapmadı! Brighton evinde hata yapmadı! 00:40
Mourinho tedbirli olarak PFDK'da Mourinho tedbirli olarak PFDK'da 00:13
Vlahovic'den F.Bahçe'ye transfer yanıtı! Vlahovic'den F.Bahçe'ye transfer yanıtı! 00:13
F.Bahçe'de flaş ayrılık! G.Saray maçı sonrası bileti kesildi F.Bahçe'de flaş ayrılık! G.Saray maçı sonrası bileti kesildi 00:13
Beşiktaş çeyrek finalde! Beşiktaş çeyrek finalde! 00:13