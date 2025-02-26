20 puanımız çalındı

BİZ GERÇEK ADALET İSTİYORUZ

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a konuştu ve çok önemli açıklamalar yaptı. Doğan, ligin iki takım üzerinde kurgulandığını belirterek ne Galatasaray'ın ne de Fenerbahçe'nin adalet arayışında olduğunu dile getirdi. Doğan şunları söyledi: "Trabzonspor olarak derbiyle bir işimiz yok. İki takımın da durumu bizi ilgilendirmiyor. Kendi çıkarları için yaptıkları yorumlar. Lig, iki takım üzerine kurgulanmış şekilde devam ediyor. Bu çok büyük bir yanlış. Adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum. Kendi aralarındaki bir çıkar kavgasını ülke gündemine sokuyorlar ve buradan yürüyorlar. Bu ligde en fazla Anadolu takımlarının hakkı yeniyor. Biz gerçekten Türk futbolunda adalet arayışındayız. Ama biz gerçek adalet istiyoruz. Biz ayrıcalık peşinde değiliz. En çok canı yanan takımlarından biriyiz.

İKİ TAKIM TARAFINDA DEĞİLİZ

Lıgın başından bu yana açıklama yapıyoruz. Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var lig başından bu yana, 15-20 puanımız planlı olarak çalınmıştık. Biz bunun değişmesini istiyoruz. Bizim 2-3 derbi maçımız var. Artık komedi diyorum. Trabzonspor'a yapılan hakem hataları devam ediyor. Geçen haftaki maçta verilen penaltı var, kamera şakası gibi! Akıllara ziyan! Mevcut MHK ile bu sistemin devam etme şansı sıfır. Bu sistemin değişmesi lazım. Gerekli adımların federasyon tarafından atılmasını bekliyoruz. Biz bunu lig başında konuşmaya başlamıştık. Artık hata demiyorum, altını çiziyorum. Kasıtlı olarak yapılmış! Biz bu iki takım arasında yaşananların bir tarafı değiliz, içinde değiliz. Biz bu hakemlerle, MHK ile olmayacağını lig başından bu yana söylüyoruz."