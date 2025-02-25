Vişça tarihe geçti

Vişça, Gaziantep FK karşısında attığı golle Süper Lig tarihine geçti. Bosnalı sağ kanat, ligde 100 gol barajını aşarak bu başarıya ulaşan 35. futbolcu oldu. Aynı zamanda Alex de Souza (134), Boliç (128) ve Nobre'nin (109) ardından ligde 100 gol atan 4. yabancı oyuncu olarak tarihe geçti

İki alanda da zirvede

LIGDE hem gol hem de asist sayısını üç haneli rakamlara taşıyan sadece iki yabancı futbolcu bulunuyor. Bu isimlerden biri 100 gol ve 112 asistle Vişça, diğeri ise 134 gol ve 103 asistle Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Alex de Souza.

Banza ile müthiş uyum

VIŞÇA, Gaziantep FK maçında yalnızca gol atmakla kalmadı, aynı zamanda Banza'ya da asist yaparak katkı sağlamaya devam etti. 35 yaşındaki sağ kanat, ligdeki istikrarlı performansıyla Fırtına'nın hücum hattına yön vermeye devam ediyor