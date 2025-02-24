Golcü sahnede

Gaziantep karşısında kazanan Trabzonspor'da Simon Banza attığı iki golle sahneye çıktı. Kırmızı-siyahlılara attığı iki golle parlayan Banza, başarılı form grafiğini sürdürdü. Ligde 16. kez sevinen Demokratik Kongolu yıldız alkışları kaptı. 28 yaşındaki forvet, bu sezon lig mücadelesinde 20 maçta 16 gol, 2 asistle 18 gole direkt etmesini bildi. Fırtına'da en fazla skor katkısı yapan isim olan Banza kariyerinin de en iyi ikinci sezonunu geçiriyor.

ONUACHU'YU GERİDE BIRAKTI

İç sahadaki maçlarda etkili bir görüntü çizen Simon Banza dikkat çeken bir istatistik yakaladı. Deneyimli oyuncu, ligde attığı toplam 16 golün 11'ini Papara Park'ta, taraftarlarının önünde buldu. Teknik Direktör Şenol Güneş'in en büyük gol kozu olan Demokratik Kongolu futbolcu, Paul Onuachu'yu da geçmeyi başardı. Nijeryalı yıldız Onuachu, geçen sezon ligde 21 maçta 15 gol kaydederken, Banza ise şimdiden Süper Lig'de 20 karşılaşmada 16 gole ulaştı.

ANLAMI BÜYÜK

Attığı 2 golle yıldızlaşan Simon Banza: "Çok iyi bir maç oldu. İyi bir rakibe karşı oynadık. İlk yarı bulduğumuz goller bize öz güven verdi. İkinci yarıda da kötü oynamadık ama 2 gol yedik. Böyle devam etmek istiyoruz. Gol sevincimi seviyorum, anlamı büyük. Joker filminden geliyor" yorumunu yaptı.

ALKIŞLARLA ÇIKTI

Mücadelede 69. dakikada Simon Banza, tribünlerden büyük alkış aldı. Kaydettiği 2 golle beğeni toplayan Banza'yı Teknik Direktör Şenol Güneş de kenara gelirken tebrik etti.

7

Simon Banza, ligde çıktığı son 7 maçta 6 gol, 1 asist yaparak 7 gole direkt etki etti.

ZUBKOV'DAN İLK ASİST

Papara Park'ta Gaziantep mücadelesine ilk 11'de başlayan Oleksandr Zubkov, Trabzonspor'un kaydettiği ilk 2 golde pası atan isim olarak göz doldurdu. İlk gol öncesi serbest vuruşta ortayı açan Zubkov, Batagov'un Banza'ya yaptığı asisti sağladı. İkinci golde de yine duran topta Vişça'ya akıl dolu bir pas atan Ukraynalı futbolcu, asistiyle ligde ilk kez skor katkısı yaptı. Zubkov performansıyla da alkışları topladı.

VIŞÇA'DAN MÜTHİŞ KATKI

Bordo-mavili takımın tecrübeli yıldızı Edin Vişça, Gaziantep mücadelesinde müthiş bir performans sergiledi. Elde edilen kritik galibiyete 1 gol, 1 asistlik performansıyla katkı veren Vişça, en son Mart 2023'te Adana Demirspor önünde gol ve asist yapmıştı. Öte yandan Bosna Hersekli futbolcu, Gaziantep'i de üzerek lig kariyerinde 28 farklı takıma gol atmayı başaran ilk isim olmasını bildi.

4 MAÇ SONRA

Bordo mavili takım iç sahada tam 4 maç sonra kalesinde gol gördü. Sahasında en son 6 Aralık 2024'te oynanan Kasımpaşa mücadelesinde gol yiyen Trabzonspor, 2.5 ay sonra Gaziantep'e engel olamadı.

SEMİH'TEN İLK GOL

Gaziantep'in Adana Demirspor'dan ara transfer döneminde getirdiği Semih Güler, yeni takımıyla ilk golünü dün attı. Başarılı stoper, Gaziantep FK formasıyla ikinci maçında Trabzonspor filelerini sarstı.

KAZANMAK ÖNEMLİ

TrabzonsporTeknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep maçını değerlendirdi. Güneş, "Trabzon'da uzun zamandır bu kadar soğuk hava olmuyordu. Çalışanlarımız sahayı en iyi şekilde hazırladılar. Şartlara her şekilde uyum sağlamalıydık. Saha, hava, hakem... Kazanmak önemli. Takım olarak savunup takım olarak hücum ettik. Çarşamba günü de Rize ile kupada oynayacağız" ifadelerini kullandı.

YENİ TRANSFERLER KALİTELİ

Deneyimli teknik adam, kupada Rize ile maçları olacağını aktarıp, "Rize bizden önce oynadı. Bazı oyuncuların dinlenme ihtiyacı var. İskenderun'da aldığımız beraberlik daha fazla ihtiyacımız olduğunu gösteriyor" diye konuştu. Şenol Güneş, "Yeni transferlerimiz kaliteli. Hepsi olumlu işler yaptı. Folcarelli'nin sakatlığı var, 1 hafta içinde düzelecek" dedi.

BU DEFA RAKİP

Ocak ayı transfer döneminde Trabzonspor'a imza atan Mustafa Eskihellaç, eski takımı Gaziantep FK'ya karşı ilk kez rakip oldu. 2023- 2025 yılları arasında Gaziantep'te oynayan Mustafa, eski takımına karşı ilk kez 11'de mücadele etti.

İNAN'A ÖVGÜLER

Trabzonspor'da 2008-2011 arası forma giyen Selçuk İnan Gaziantep'in başında eski takımına konuk oldu. Eski hocası Şenol Güneş de Selçuk İnan'ı överek, "Selçuk Hoca, iyi bir oyuncuydu, iyi bir karakter ve iyi hocalık yapıyor" dedi.

HAVA KOŞULLARI ETKİLEDİ

Trabzon'da sabah saatlerinden beri etkili olan ve maç saatinde devam eden kar yağışı nedeniyle bordo-mavili taraftarlar, maça ilgi göstermedi. Tribünlerde büyük boşluklar görüldü. Gaziantep tribününde ise 150 taraftar yer aldı.