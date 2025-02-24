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Haberler Trabzonspor Geleceğe yatırım

Geleceğe yatırım

Bordo-mavililerde bu sezonki transferler hem yaşları hem de potansiyelleriyle gelecek vaat ediyor. Danylo Sikan, Batagov, Cham, Cihan, Serdar Saatçı, Folcarelli ve Malheiro gibi isimler umut aşılıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2025 Pazartesi 06:50
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Geleceğe yatırım

Süper Lig'de bu sezon zirveden uzak kalan Trabzonspor, buna karşın kadrosundaki potansiyelli ve genç yıldızlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavililerin hem sezon başında hem de ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler gelecek adına umut veriyor. Sezon başında Ukrayna'dan gelen 23 yaşındaki Arseniy Batagov başta olmak üzere 24 yaşındaki Muhammed Cham, 19 yaşındaki Cihan Çanak, 21 yaşındaki Serdar Saatçı ve 23 yaşındaki Pedro Malheiro şimdiden bordo- mavilileri heyecanlandırıyor.

DANYLO SİKAN HEYECANI

Ocak ayında da yine Ukrayna'ya yönelen Fırtına; 23 yaşındaki Danylo Sikan hamlesiyle değerli bir transfere imza attı. Ukrayna futbolunda önemli bir yeri olan Sikan, kısa sürede Trabzonspor'da adından söz ettirdi. Merkez orta saha için de Fransa'nın Ajaccio takımından 25 yaşındaki Jabol Folcarelli ile sözleşme imzalandı. Böylece bordo-mavili ekip hem önümüzdeki sezon hem de gelecek yıllar için yatırımını yaptı. Birçok ismin gelecek satışlardan kulübe para kazandırması da bekleniyor.

TAM İSABET

Trabzonspor'da son dönemde forvet hattındaki başarılı transferler öne çıkıyor. Yabancı golcü transferinde tam isabet sağlayan bordo-mavililer, bu sezon da Simon Banza hamlesiyle dikkat çekti. Kulübün yakın döneminde Jaja, Oscar Cardozo, Alexander Sörloth, Andreas Cornelius, Paul Onuachu ve son olarak Simon Banza başarı yakaladı. Son 15 yıllık sürede yabancı golcü konusunda doğru adımlar atıldı.

YAKIN TAKİP

Bordo mavililerde kadroya katılan potansiyelli yıldızlar Avrupa'da da izleniyor. Ukrayna Milli Takımı'nda da yer alan Danylo Sikan ile Arseniy Batagov, Avrupa'da 5 büyük liginde izleniyor. 23 yaşındaki sağ bek Pedro Malheiro da başta ülkesi Portekiz olmak üzere Avrupa liglerinde yakından takip ediliyor.

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