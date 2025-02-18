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Haberler Trabzonspor İki farklı tablo

İki farklı tablo

Trabzonspor, Süper Lig’de iç sahadaki iyi performansıyla dikkat çekerken, deplasmanda ise ciddi bir düşüş yaşıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2025 Salı 06:50
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İki farklı tablo

Bordo-mavili takım, bu sezon Trendyol Süper Lig'de dış sahada oynadığı 11 maçta galibiyet alamazken, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle sıfır çekti. Bu sonuçlarla dış sahadaki kötü performans, takımın ligdeki hedeflerine ulaşmasını zorlaştırıyor. İç sahada ise tam tersi bir tablo mevcut. Trabzonspor, evindeki oyunuyla yükseliyor. 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 24 puan toplayarak iç sahada adeta bir güç gösterisi yaptı. Karadeniz devinin toplamda kazandığı 29 puanın 24'ü evinden, sadece 5 puanı ise deplasmandan geldi. Papara Park'taki puan ortalaması 2.18, dışarda ise 0.33.

50 SEZONUN EN DÜŞÜĞÜ

Trabzonspor, bu sezon deplasmanda tarihinin en zor günlerini yaşarken, 0.33 puan ortalamasıyla geride kalan 50 sezonun en düşük dış saha puan ortalamasıyla mücadele ediyor. Karadeniz devi dış sahada 9 gol atarken; kalesinde ise 16 gol gördü ve 0.82 gibi düşük bir gol ortalaması elde etti. Fırtına, bu performansla Hatay ile birlikte deplasmanda galibiyeti bulunmayan iki takımdan bir tanesi konumunda.

HASRET 11 MAÇA YÜKSELDİ

Fırtına, Trendyol Süper Lig'de bu sezon daplasmanda 11 karşılaşmaya çıktı, hiç galip gelemedi. Bordo-mavililer bu periyotta 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Karadeniz devi dış sahada toplam 28 puan bırakırken; sadece 5 puanı hanesine yazdırabildi.

BANZA'NIN ŞANSSIZLIĞI

Simon Banza, Beşiktaş'a attığı golle Trabzonspor'un tarihine geçti. Demokratik Kongolu forvet, Trendyol Süper Lig'de bordo mavili formayla bir sezonda Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş filelerini sarsan dördüncü yabancı oldu. Ancak Fırtına, Banza'nın gol attığı bu derbilerin hiçbirinden puan alamadı. Fenerbahçe'ye 3-2, Galatasaray'a 4-3 ve Beşiktaş'a 2-1 yenildi. 28 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti.

"TRABZON ÖZEL BİR ŞEHİR"

Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, geçtiğimiz yıl haziran ayında Trabzon'da gerçekleştirdiği konseri hatırlatarak, şehre olan hayranlığını dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile Trabzon'u öven Akçıl, dikkat çeken ifadeler kullandı. Akçıl, o anları anımsatarak, "İşte böyle! 80 binden fazla kişi, bir anda 'Ezan okunuyor' deyince sessizce bekleyen bir şehir var, o da güzel Trabzon" dedi.

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