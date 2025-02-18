Derbi kabusu sürdü

2024 yılını büyük maç kazanamadan tamamlayan Trabzonspor, 2025'in ilk derbisini de 2-1 kaybetti.

Karadeniz devi; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynadığı son 8 maçta 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

G.SARAY'A 2 YENİLGİ

Bordo-mavili taraftarlar, 2024 yılında G.Saray'a karşı alınan farklı mağlubiyetlerle büyük hayal kırıklığı yaşadı. Trabzonspor, 21 Ocak 2024'te sahasında 5-1, 16 Aralık 2024'te de İstanbul'da 4-3'lük skorla kaybetti.

F.BAHÇE İLE OLAYLI MAÇLAR

2024 yılında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki iki karşılaşma da büyük çekişmeye sahne oldu. Her iki maç da Trabzon'da oynandı ve 3-2'lik skorlarla Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Saha olayları uzun süre gündem oldu.

2025'TE HASRETİNİ SÜRDÜRDÜ

Fırtına, 2024 yılında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında yaşadığı olumsuz tabloyu 2025 yılının illk derbisinde de değiştiremedi. Şenol Güneş ile bu sezon İstanbul'un üç büyüklerine karşı çıktığı 4 maçta 1 beraberlik aldı ve 3 yenilgi yaşadı.