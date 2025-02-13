4 Geldi 9 Gitti

Sezonun ilk yarısını hayal kırıklıklarıyla geçiren Trabzonspor, devre arasında önemli bir yapılanmaya gitti. Teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda hem yeni takviyeler yapan bordomavililer hem de kadrodaki şişkinliği azaltmak için birçok oyuncuyu gönderdi. Trabzonspor, ara transfer döneminde bir forvet, bir sağ kanat, bir orta saha ve bir bek oyuncusunu kadrosuna katarken, iki forvet, iki kanat, üç orta saha ve iki bek oyuncusuyla yollarını ayırdı.

6'ŞAR MİLYON EURO ÖDENDİ

Bordo-mavililer, bu dönemde yaptığı transferlere toplam 13 milyon 500 bin euro bonservis bedeli öderken, üç oyuncusunun satışından 8 milyon euro gelir elde etti. Üç oyuncuyla bedelsiz fesih, üç oyuncuyla ise bedelsiz kiralık olarak yollar ayrıldı. Trabzonspor, Zubkov ve Sikan'a 6'şar milyon euro bonservis ücreti ödeyerek devre arasındaki en yüksek bonservis bedellerini bu iki oyuncuya ödedi. Folcarelli ise 1 milyon euro, Mustafa Eskihellaç ise 403 bin euro karşılığında transfer edildi.

EN PAHALISI EREN ELMALI

Trabzonspor'un devre arasında en yüksek bonservis bedeliyle sattığı oyuncu Eren Elmalı oldu. 24 yaşındaki sol bek, Galatasaray'a 4 milyon euro'ya gönderildi. Onu 2.3 milyon euro ile Umut Güneş ve 1 milyon 700 bin euro ile Trezeguet takip etti. Umut Bozok, Bardhi ve Orsic ile fesih yapılırken, Poyraz Efe, Serkan Asan ve Barisic ise bedelsiz kiralandı. Transfer dönemi sonucunda Fırtına'nın kadrosunda 14'ü yabancı olmak üzere 28 isim yer aldı.

CİMBOM'A GİDEN 7. OYUNCU

Eren Elmalı, son 14 yıl içinde Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan yedinci oyuncu oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, 2010'lardan itibaren Trabzonspor'un dikkat çeken oyuncularını kadrosuna katmaya devam etti. 2011-12'de Selçuk İnan, Ceyhun Gülselam ve Engin Baytar; 2012-13'te Burak Yılmaz; 2014-15'te Olcan Adın, 2016-17'de Cavanda Galatasaray'a gitmişti.

DOĞAN İLE 23 OLDU

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 23 yabancı oyuncu transfer edildi. Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme (ikinci kez), Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov ve Folcarelli kadroya katıldı.