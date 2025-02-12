Uğurcan Çakır ışıl ışıl

Uğurcan Çakır, Eyüpspor karşısında alınan galibiyetin mimarı oldu. 7. dakikada Eyüpspor'un Thiam'la kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi. 4 net kurtarışla yine duvar ördü. 28 yaşındaki eldiven bu sezon ligde en fazla kurtarış yapan (84) kaleci olurken, kalesine gelen son 16 şutta gole izin vermedi. Kariyerindeki en başarılı sezonlarından birisini yaşıyor.

SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ

Fırtına, ligde Papara Park'ta oynadığı son 4 lig karşılaşmasında gol yemedi. Sırasıyla Bodrum FK'yı 1-0, Antalyaspor'u 5-0, Sivasspor'u 4-0, Eyüpspor'u da 1-0'lık sonuçla mağlup etti. Karadeniz devi, bu süreçte Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u da 3-0 yenerek sahasındaki son 5 resmi maçı kayıpsız geçti. Trabzonspor, son 5 resmi karşılaşmada 14 gol atarken kalesinde gol görmedi.