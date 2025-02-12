TRANSFER HABERLERİ | Ozan Tufan'a Rus kancası! İşte Trabzonspor'un talep ettiği bonservis bedeli

Trabzonspor dün son derece hareketliydi. Gelenler olduğu kadar gidenler ve yeni teklifler de vardı. Bunlardan birisi Ozan Tufan için geldi. Rus ekibi Dinamo Moskova'nın 29 yaşındaki orta saha için bordo mavili kulübün kapısını çaldığı belirtiliyor. Rusya'da transfer dönemi 20 Şubat'ta bitecek. Ozan için yeni bir görüşme yapılacağı öne sürülüyor. Bu arada yönetim, tecrübeli futbolcu için 4 milyon euro talep etti. Sezon başında Hull City'den 2 milyon euro'ya alınan Ozan, 3+1 yıllık imza atmıştı.