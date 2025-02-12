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Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERLERİ | Ozan Tufan'a Rus kancası! İşte Trabzonspor'un talep ettiği bonservis bedeli

TRANSFER HABERLERİ | Ozan Tufan'a Rus kancası! İşte Trabzonspor'un talep ettiği bonservis bedeli

Dinamo Moskova, Trabzonspor’un kapısını çalarak Ozan Tufan’ı istedi. Bordo mavililer, sezon başında 2 milyon euro’ya aldığı orta saha için 4 milyon talep etti

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Ozan Tufan'a Rus kancası! İşte Trabzonspor'un talep ettiği bonservis bedeli

Trabzonspor dün son derece hareketliydi. Gelenler olduğu kadar gidenler ve yeni teklifler de vardı. Bunlardan birisi Ozan Tufan için geldi. Rus ekibi Dinamo Moskova'nın 29 yaşındaki orta saha için bordo mavili kulübün kapısını çaldığı belirtiliyor. Rusya'da transfer dönemi 20 Şubat'ta bitecek. Ozan için yeni bir görüşme yapılacağı öne sürülüyor. Bu arada yönetim, tecrübeli futbolcu için 4 milyon euro talep etti. Sezon başında Hull City'den 2 milyon euro'ya alınan Ozan, 3+1 yıllık imza atmıştı.

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