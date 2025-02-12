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Haberler Trabzonspor Son gün geldi son gün gitti

Son gün geldi son gün gitti

Bordo mavili kulüp, geçen sezon transferin son gününde aldığı orta saha oyuncusu Umut Güneş’i yine transferin son gününde aldığı rakam olan 2 milyon 300 bin euro’ya Başakşehir’e sattı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Son gün geldi son gün gitti

Önceki gün 1-0 kazanılan Eyüp maçının ilk 11'inde yer alan Umut Güneş, karşılaşma bitiminden yarım saat sonra Başakşehir'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonun başında Alanyaspor'dan transferin son gününde 2 milyon 300 bin euro bonservis bedeli ile gelen 24 yaşındaki orta saha, yine son gün aynı paraya İstanbul ekibine satıldı. Umut son dönemde fazla forma şansı bulsa da bu sezon toplamda 15 maça çıktı ve 1 asistlik katkı sağladı. Trabzonspor, Umut aynı paraya satıldığı için yüzde 20 pay hakkı olan Alanya'ya para ödemeyecek.

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