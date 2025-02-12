Papara’nın büyüsü

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Eyüpspor'u yenen Trabzonspor sahasında kazanmaya devam ediyor. Bordo- mavililer 23 hafta sonunda 3 beraberlik (Beşiktaş, Kayseri, Kasımpaşa), 1 mağlubiyet (Fenerbahçe) ve 7 galibiyet (Konya, Başakşehir, Adana Demir, Bodrum, Antalya, Sivas ve Eyüp) elde etti. Fırtına 29 puanın 24'ünü sahasında elde ederken, 5'ini ise deplasmanda (Sivas, Eyüp, Gaziantep FK, Hatay, Kayseri) aldığı beraberliklerden kazandı. Fırtına evinde 2.18 puan ortalaması tutturdu. Ligde 29 puanla 9. sıradaki Trabzonspor, iç saha puan tablosunda 4. basamakta yer aldı.