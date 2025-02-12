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Haberler Trabzonspor Mustafa alkışlandı

Mustafa alkışlandı

Mustafa Eskihellaç, ayağının tozuyla ilk maçına Eyüpspor karşısında çıktı. Eren Elmalı'nın cezalı olması nedeniyle sol bekte görev yapan 27 yaşındaki sol bek performansıyla göz doldurdu. Hem savunmada hem de hücumda oldukça etkili olan yetenekli futbolcu karşılaşmada en fazla topla buluşan (95), en fazla adam geçme 5/6 ve en fazla pas isabeti (56/62) yapan isim oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 06:50
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Mustafa alkışlandı

Mustafa Eskihellaç, ayağının tozuyla ilk maçına Eyüpspor karşısında çıktı. Eren Elmalı'nın cezalı olması nedeniyle sol bekte görev yapan 27 yaşındaki sol bek performansıyla göz doldurdu. Hem savunmada hem de hücumda oldukça etkili olan yetenekli futbolcu karşılaşmada en fazla topla buluşan (95), en fazla adam geçme 5/6 ve en fazla pas isabeti (56/62) yapan isim oldu.

BAYA İYİ TOPÇU ÇIKTIN

Fırtına'nın eski futbolcusu Barış Memiş, Mustafa Eskihellaç'tan özür diledi. Barış, daha önce eleştirdiği Mustafa için, "Mustafa Eskihellaç için ne yapacak, antrenmanlara mı çıkacak demiştim. Senden özür dilerim. Sen baya iyi topçuymuşsun. İlk maçında bir de böyle top oynamak, valla helal olsun sana. Bu transferi hak etmişsin" dedi.

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