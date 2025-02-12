Folcarelli Trabzon'da

Bordo mavili takım, transferin son günü bombayı patlattı. Shakhtar Donetsk'ten forvet Sikan, sağ kanat Zubkov ve Gaziantep FK'dan sol bek Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağlayan Fırtına dün de tanıdık bir ismi transfer etti: Tim Jabol-Folcarelli. Daha önce Fransa Ligue 2'de mücadele eden Angers takımından aldığı Batista Mendy'den son derece memnun olan yönetim, yine aynı ligde Ajaccio forması giyen 25 yaşındaki orta sahayı da istemiş ama transferi yapamamıştı. Ajaccio o dönem futbolcusunu satmaya bir türlü yanaşmamıştı.

SON GÜN BOMBASI OLDU

Devre arasında birinci hedefi orta saha ve stoper takviye olarak belirleyen Karadeniz devi, Folcarelli için yeniden harekete geçti. Merkez orta saha, defansif orta saha ve stoper bölgelerinde görev yapabilen 1.87 boyundaki futbolcu, Ajaccio ile 50 maça çıktı, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı. Sözleşmesi 2026'da bitecek olan futbolcu için bordo mavililer, Fransız ekibiyle 1 milyon euro'ya anlaştı. Dün Trabzon'a gelen tecrübeli futbolcu 4.5 yıllık imza attı. Bordo mavililer, en büyük hedeflerinden biri olan orta saha transferini tamamlamış oldu.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Folcarelli, scout ekibinin önerisi ile gündeme almıştı. Bordo mavililer Fransız kulübü ile görüşmelerini uzun süre sürdürse de 6 milyon Euro'yu bulan bonservis talebi nedeniyle bu transfer gerçekleşmemişti. Ara transfer döneminde 8 numara arayışını sürdüren Trabzonspor, birçok futbolcu ile görüşüp sonuç alamayınca son gün harekete geçerek yeniden Folcarelli için teklifte bulundu. Ajaccio'nun bu kez transfere onay verdi ve sezon başında istenen rakamın çok daha altına bu transferin gerçekleştiği kaydedildi.

HIZLI VE TEKNiK

Tim Jabol-Folcarelli, Avrupa'nın birçok kulübünün izlediği bir isim. 25 yaşındaki oyuncu, tıpkı Batista Mendy gibi uzun bir oyuncu. 1.87'lik boyuyla dikkat çekiyor. Mendy'ye göre daha hızlı ve driplingi seviyor. Böylece takımı hücuma taşıyabiliyor. Aynı za manda pas ön görüsü de yüksek. Piyasa değeri 1.8 milyon euro.

GEÇEN YIL DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fransa 2. Ligi'ndeki Ajaccio'da ilk sezonunda 34 maça çıkarak 3 gol 5 asist yapan Folcarelli, başta Trabzonspor olmak üzere bir çok takımın ilgisini çekmeyi başardı. Bu sezon da takımıyla 16 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu bir kez ağları havalandırdı. Folcarelli, kariyeri boyunca ise 133 maçta forma giyerken 9 gol 8 asistlik performans gösterdi.