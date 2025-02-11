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Trabzonspor evinde bir başka

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında ikas Eyüpspor’u mağlup eden Trabzonspor’da iç sahada kazanmaya devam ediyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 10:43
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Trabzonspor evinde bir başka

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Eyüpspor'u mağlup eden Trabzonspor sahasında kazanmaya devam ediyor. Bordo-mavililer sahasında bileği bükülmeyen takım olurken, geride kalan 23 hafta sonunda 3 beraberlik (Beşiktaş, Kayseri, Kasımpaşa), 1 mağlubiyet (Fenerbahçe) ve 7 galibiyet (Konyaspor, Başakşehir, Adana Demirspor, Bodrumspor, Antalyaspor, Sivasspor ve Eyüpspor) elde etti. Bordo-mavililer 29 puanın 24'ünü sahasında elde ederken, 5'ini ise deplasmanda (Sivas, Eyüp, Gaziantep FK, Hatayspor, Kayserispor) aldığı beraberliklerden kazandı.

Bordo-mavili takım dün oynadığı Eyüpspor maçıyla Süper Lig'deki son dört maçında aldığı, 3 galibiyet 1 beraberlik ile gol yememe başarısını da göstermiş oldu. Karadeniz ekibi en son Abdullah Avcı yönetimindeki Şubat 2021'den bu yana ilk kez üst üste dört karşılaşmayı gol yemeden geçmiş oldu.

UĞURCAN ÇAKIR'IN BAŞARI GRAFİĞİ YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, takımının Eyüpspor karşısında aldığı galibiyetin mimarı oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında Eyüpspor'un Thiam Mame Baba'nın ayağından kullandığı penaltı atışında gole izin vermedi. Eyüpspor karşısında ortaya koyduğu performansla da başarı grafiğini yukarıya taşımaya devam etti. Başarılı eldiven bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan kaleci olurken, kalesine gelen son 15 şutta gole izin vermedi. Kariyerindeki en başarılı sezonlarından birisini yaşayan Milli kaleci takımının en önemli gücü olmaya devam ediyor.

Karşılaşmanın tek golünü kaydeden John Lunstram Ekim 2022'den (Rangers formasıyla) bu yana ilk kez üst üste iki iç saha karşılaşmasında ağları havalandırdı. (Sivasspor)

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler, bordo-mavililerin Eyüpspor karşısında alınan galibiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşırken, kaleci Uğurcan Çakır'a da tam not verdiler.

Yerel gazete manşetleri şu şekilde:

Ekspres: 1 Numaralı İngiliz anahtarı

Günebakış: Trabzon evinde güzel

Sonnokta: Trabzon şahlandı

Taka: İlaç gibi 3 puan

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