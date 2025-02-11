Sopko Sikan ve Zubkov’u değerlendirdi: Gerçeği görürüz

Sikan ve Zubkov transferlerinin Ukrayna'da yankıları sürüyor. Ukrayna'da futbolun akil adamı olarak gösterilen eski oyuncu Oleksandr Sopko da bu iki ismi değerlendirdi: "Shakhtar Donetsk'in oyuncularını Türkiye'ye satması başarılı bir hamle. Orada başarılı olurlarsa daha üst lige gidebilirler. Ama başarılı olamazlarsa, o zaman bizim oyuncularımızın milyonlarca, hatta milyarlarca euro değerinde olduğu yönündeki söylemler tamamen boş laflardan ibaret olur. Şimdiye kadar onlar hakkında çok şey söylendi ama şimdi artık gerçek değerlerini göreceğiz."