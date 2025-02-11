  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Sopko Sikan ve Zubkov’u değerlendirdi: Gerçeği görürüz

Sopko Sikan ve Zubkov’u değerlendirdi: Gerçeği görürüz

“Şimdiye kadar onlar hakkında çok şey söylendi ama şimdi artık gerçek değerlerini göreceğiz.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Sopko Sikan ve Zubkov’u değerlendirdi: Gerçeği görürüz

Sikan ve Zubkov transferlerinin Ukrayna'da yankıları sürüyor. Ukrayna'da futbolun akil adamı olarak gösterilen eski oyuncu Oleksandr Sopko da bu iki ismi değerlendirdi: "Shakhtar Donetsk'in oyuncularını Türkiye'ye satması başarılı bir hamle. Orada başarılı olurlarsa daha üst lige gidebilirler. Ama başarılı olamazlarsa, o zaman bizim oyuncularımızın milyonlarca, hatta milyarlarca euro değerinde olduğu yönündeki söylemler tamamen boş laflardan ibaret olur. Şimdiye kadar onlar hakkında çok şey söylendi ama şimdi artık gerçek değerlerini göreceğiz."

F.Bahçe'den Dzeko’ya yeni sözleşme teklifi!
O pozisyon ile ilgili 2 flaş iddia! VAR'ın önerisi...
DİĞER
Son dakika haberi: Trabzonspor - Eyüpspor maçındaki o pozisyon için Mustafa Çulcu'dan flaş yorum! ''Penaltı güme gitti''
CANLI | Hamas tarih vererek duyurdu: Gazze'de rehine takası ertelendi!
Fenerbahçe’ye sakatlardan kötü haber!
G.Saray Frankowski transferinin maliyetini açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mallorca son dakikada yıkıldı! Mallorca son dakikada yıkıldı! 01:08
Mallorca son dakikada yıkıldı! Mallorca son dakikada yıkıldı! 01:07
G.Saray Frankowski transferinin maliyetini açıkladı! G.Saray Frankowski transferinin maliyetini açıkladı! 01:02
Güneş'ten Eren Elmalı ve G.Saray sözleri! Güneş'ten Eren Elmalı ve G.Saray sözleri! 01:02
Trabzonspor İ.Eyüpspor'u tek golle geçti! Trabzonspor İ.Eyüpspor'u tek golle geçti! 01:02
Frankowski İstanbul’a geldi! Frankowski İstanbul’a geldi! 01:02
Daha Eski
Bodrum'da gol sesi çıkmadı! Bodrum'da gol sesi çıkmadı! 01:02
İkas Eyüpspor penaltı kazandı! İkas Eyüpspor penaltı kazandı! 01:02
Fenerbahçe’ye sakatlardan kötü haber! Fenerbahçe’ye sakatlardan kötü haber! 01:02
Galatasaray Frankowski transferini resmen açıkladı Galatasaray Frankowski transferini resmen açıkladı 01:02
Resmen Aston Villa'da! Süper Lig ekibi açıkladı Resmen Aston Villa'da! Süper Lig ekibi açıkladı 01:02
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Beşiktaş'tan sürpriz transfer! 01:02