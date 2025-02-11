Lundstram fırtınası

Trabzonspor'un sezon başında renklerine kattığı John Lundstram son haftalarda yükselen formunu dün de sürdürdü. Zorlu Eyüp maçında Uğurcan'ın yaptığı kurtarışların boşa gitmesine engel olan İngiliz futbolcu, 59. dakikada mücadelenin tek golünü kaydederek 3 puanı takımına getirdi. Ancak golde 30 yaşındaki futbolcunun payı kadar Nwakaeme'nin de hakkını vermek gerekiyor. Önce topu kapan ardından da devam eden akında asistini yapan Senegalli alkışı aldı.

İÇ SAHADA ÇOK GÜÇLÜYÜZ

Mücadele bitiminde açıklamalarda bulunan Lundstram, kazandıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. İç sahada iyi bir performans sergilediklerini belirten İngiliz yıldız şöyle konuştu: "Takımıma katkıda bulunduğum ve galibiyet için çok mutluyum. İyi bir takımla oynayacağımızı biliyorduk ve ona göre hazırlandık. İç sahadaki oyunumuz bizim önemli güçlerimizden birisi, bunu gösterdik ve kazandık. İki tane fırsatı değerlendiremedim. Gol atabilmek ve takımın gösterdiği performans beni ayrıca mutlu ediyor."