TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'dan orta saha bombası! Scout ekibi olumlu rapor verdi

Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov'u renklerine bağlayan ve iki futbolcu için Ukrayna kulübü Shakhtar Donetsk'e 12 milyon euro bonservis ödeyecek olan Trabzonspor, iç piyasadan da Gaziantep FK'dan Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağladı. Ancak 8 numara ve stoper için de yeni hamleler yapılıyor. Orta saha için gündeme yeni bir isim geldi: Filip Ugrinic. 26 yaşındaki orta saha, Young Boys takımında forma giyiyor. İsviçre ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.84 boyundaki futbolcu, menajerler tarafından bordo mavili kulübe önerildi. Operasyon başladı.

3 BÖLGEDE GÖREV YAPABİLİYOR

Bunun üzerine scout ekibi, İsviçreli futbolcuyu bir süre takip etti ve teknik ekibe olumlu rapor sundu. Sol kanat ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabilen Ugrinic için henüz resmi girişim yapılmadı ancak ön temaslar kuruldu. 7 milyon euro'luk market değeri bulunan futbolcu için Karadeniz devinin 3 milyon euro'luk bir öneriyle Young Boys'un kapısını çalması bekleniyor. 2022'de Luzern'den gittiği Boys'ta 102 maça çıkan Ugrinic, 14 gol attı ve 16 da asist yaptı... İsviçre Milli Takımı'nda da 3 kez forma giydi.