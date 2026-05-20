HaberlerFenerbahçe
Fenerbahçe için flaş Guardiola iddiası! Başkan adayları temasta bulunacak
Fenerbahçe için flaş Guardiola iddiası! Başkan adayları temasta bulunacak
Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'dan çıkacak sonuçla birlikte sarı-lacivertlilerin başkanının kim olacağı merak edilirken öte yandan Fenerbahçe'de teknik direktörün kim olacağı sorusu da belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertlilerde başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin bu doğrultuda Manchester City'den ayrılacağı iddia edilen Pep Guardiola'nın menajeri ile temasa geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 12:57
Fenerbahçe'de sezonun sona ermesinin ardından gözler 6-7 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi.
Sarı-lacivertlilerde yeni başkanın belli olacağı genel kurulda Aziz Yıldırım ve Hakan Safi yarışacak.
Öte yandan Fenerbahçe'de yeni sezonda takımın kime emanet edileceği büyük merak konusu olmuştu.
Başkan adaylarından teknik direktörlük konusunda sürpriz bir hamle geldi.
Akşam'ın haberine göre, Fenerbahçe başkan adayları bu yaz Manchester City'den ayrılması beklenen dünyaca ünlü teknik direktör Pep Guardiola'nın menajeri ile temasa geçecek.
Bu sezon Manchester City ile hayal kırıklığı yaratan Guardiola üst üste 2. sezonda da şampiyonluğu rakiplerine kaptırmıştı.
Haberde ayrıca birçok ünlü teknik adamla görüşen Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin temaslarda bulunabilecekleri belirtilirken, MLS ekipleri Inter Miami ve İtalya Milli Takımı'nın da Guardiola ile ilgilendiği belirtildi.
City'nin ise İspanyol teknik adamın yerine takımın başına son olarak Chelsea'de görev yapan Enzo Maresca'yı getirmesi bekleniyor.