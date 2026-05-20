Galatasaray'dan Camavinga hamlesi! İşte transfer formülü
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, gelecek sezon üst üste 5. şampiyonluğuna ulaşmak ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha üst turlara ilerleyebilmek için yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek istiyor. Bu doğrultuda orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı kırmızılıların, Real Madrid'in yıldızı Eduardo Camavinga'yı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 12:13
İspanyol devinde orta saha rotasyonunun kalabalık olması ve Madrid ekibinin yeni finansal ve sportif yapılanma planları, Aslan'ı bu transfer için cesaretlendirdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, Avrupa'da başarı getirecek fizik gücü yüksek, hem savunma hem de hücum geçişlerinde kusursuz bir 8 numara arayan yönetimin, Camavinga formülü üzerinde yoğunlaştığı öne sürüldü.
SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR
Yeni Asır'ın haberine göre, Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki yıldız için Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama formülü dahil olmak üzere tüm opsiyonları masaya yatırdığı belirtiliyor.
Fransa Milli Takımı'nda da görev yapan Camavinga, kariyerine Rennes altyapısında başladı.
Gösterdiği performansla 2018-2019 sezonunda A takıma yükselme başarısı gösteren genç futbolcu, 2021-2022 sezonunda İspanyol devi Real Madrid'e transfer oldu.
Madrid ekibinde 223 karşılaşmada görev yapan Camavinga, rakip ağları 6 kez havalandırdı ve 10 golün de pasını verdi.
