Beşiktaş için Sampaoli iddiası! Dünya Kupası'nın ardından...

Beşiktaş'ta, Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası teknik direktör çalışmalarıyla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Listesinde birçok hoca adayı bulunan siyah beyazlıların, Arjantinli Jorge Sampaoli'yi gündemine aldığı öğrenildi.

Bolavip'te yer alan habere göre; 66 yaşındaki isim, Atletico Mineiro'daki görevinden sonra kariyerinde yeni bir sayfa açmak istiyor. Şubat ayından beri boşta olan Sampaoli'nin, Beşiktaşlı yetkililerin gündeminde yer aldığı ve 2026 Dünya Kupası'nın ardından başlayacak sezon öncesi hazırlık kampında takımın başına geçmesinin beklendiği ifade edildi.

JORGE SAMPAOLI'NIN ATLETICO MINEIRO'DAKİ PERFORMANSI!

2025'in eylül ayında Brezilya ekibinin başına geçen Sampaoli, toplam 31 maça çıktı. Sampaoli bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 mağlubiyetle yüzde 44'lük bir ortalama yakaladı. Sampaoli ayrıca takımını 2025 Copa Sudamericana'da ikinciliğe taşıdı. Ancak deneyimli hocanın, Atletico Mineiro ile yolları şubat ayında ayrıldı.

