Mustafa Eskihellaç Trabzonspor'da

Trabzonspor, ara transfer döneminde Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov'un ardından üçüncü transferini tamamladı. Bordomavililer, bir süredir transferi için uğraş verdiği Gaziantep FK forması giyen 27 yaşındaki Trabzonlu oyuncu Mustafa Eskihellaç'ı resmen kadrosuna kattı. İki kulüp arasında yapılan görüşmeler sonucunda Trabzonspor, Mustafa için Gaziantep FK'ye yaklaşık 15 milyon TL bonservis bedeli ödeyecek.

Deneyimli yıldız, Trabzonspor'a transfer olabilmek için iki maaş alacağını bıraktı. Bu sezon Gaziantep FK formasıyla 18 maça çıkan ve 1 asistlik katkı yapan Mustafa Eskihellaç, Trabzon'da BAL Ligi'nde Düzyurtspor'da oynarken dikkat çekmiş ve Malatyaspor'a imza atmıştı. Çok yönlü bir oyuncu olan Mustafa, 8 maçta sol bek, 3 maçta sol kanat, 3 maçta orta saha, 2 maçta sağ kanat ve 1 maçta sağ bek olarak görev yaptı.

EYÜP MAÇINDA SAHADA

Mustafa Eskihellaç, sağlık kontrolünün ardından bugün ilk antrenmanına çıkacak. Barisic'in gitmesi, Eren'in cezası ve Arif'in sakatlığı nedeniyle Mustafa'ya Eyüpspor maçında sol bekte şans gelmesi bekleniyor.