Trabzonspor'da hataya yer yok! İşte Şenol Güneş'in Bellona Kayserispor maçı muhtemel 11'i

Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, bugün 16.00'da Kayserispor ile karşılaşacak. Ligde bordo-mavililer 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ise 16 puanla 17. sırada. Fırtına bugün bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı planlıyor. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri dış sahada galibiyet elde edemedi. Fırtına, Kayseri'yi mağlup etmesi halinde 259 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verecek.

SAVIC 14 MAÇ SONRA SAHADA

Stefan Savic, Süper Lig'de tam 14 maçlık aradan sonra ilk 11'de sahalara dönmeye hazırlanıyor. Uzun bir aradan sonra ilk kez bay geçilen hafta öncesi oynanan Sivas maçında oyuna sonradan giren 34 yaşındaki Karadağlı stoper, Batagov ile stoper tandemini oluşturacak.

SIKAN HAZIR KITA

Yeni transfer Sikan, antrenmanlardaki temposu ile göz doldurdu. 23 yaşındaki forvet hem en uç noktada hem de kanat bölgesinde oynayabiliyor olması nedeniyle antrenmanlarda bu iki noktada da denendi. Sakatlığı nedeniyle takımla birlikte sadece bir idmana çıkan Nwakaeme yedek kalabililir. Bu durumda sol kanatta ya Cham ya da Sikan görev yapacak.

5 OYUNCU SINIRDA

Karadeniz devinde Kayserispor maçı öncesi 5 futbolcu kart sınırında. Sınırdaki Okay Yokuşlu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Eren, Banza, Uğurcan ve Ozan, bugün kart görürlerse Eyüp sınavında görev alamayacaklar.

YEDİ EKSİK

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan kaleci Onuralp Çevikkan, Denis Draguş, Okay Yokuşlu, Serdar Saatçi, Arif Boşluk ile kadro dışı kalan Denswil ile Umut Bozok Kayserispor maç kafilesinde yer almadı.

23 İSİM YER ALDI

Trabzonspor'un Kayserispor kadrosu: Uğurcan, Muhammet, Ahmet, Malheiro, Serkan, Savic, Ali Şahin, Batagov, Hüseyin, Eren, Barisic, Salih,Lunstram, Mendy, Ozan, Umut Güneş, Vişça, Cihan, Cham, Nwakaeme, Enis, Banza, Sikan.

9 MAÇTA 4 PUAN ALDI

Fırtına, Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı 9 maçtan 4 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılırken, galibiyet elde edemedi. Bordo-mavili ekip, dış saha maçlarında kazanabileceği 27 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi. Ligde 25 puanı bulunan Trabzonspor, evindeki maçlarda ise 21 puan topladı.

EVİNDE 3 MAÇI KAZANDI

Trabzonspor, bu sezon son deplasman maçını Samsunspor ile oynadı. 4 Ocak 2025'te rakibine 2-1 kaybeden bordo-mavililer, mücadelenin ardından sahasında ilk olarak Türkiye Kupası'nda Alanyaspor'u 3-0, Süper Lig'de Antalyaspor'u 5-0 ve Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek moral buldu. Fırtına, evinde yakaladığı bu çıkışı 27 günlük bir aranın ardından deplasmanda oynayacağı maça da yansıtmak istiyor.

10 YILDIR YENİLMİYOR

Süper Lig'in 22. haftasında bugün Kayserispor'a konuk olacak Trabzonspor, rakibi karşısında 10 sezondur deplasmanda kaybetmedi. Bordo mavililer, Kayserispor ile bugüne dek 27 dış saha maçında 14 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Rakibi karşısında en son dış saha yenilgisini 2012-13'te 2-1'lik sonuçla yaşayan Fırtına, sonraki 10 sezonda 8 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek yenilgi görmedi.

FIRTINA 33-9 ÖNDE

Bordo mavili takım, bugüne dek Süper Lig'de rakibi karşısında 103 kez rakip fileleri havalandırırken bunun 35'ini deplasmanlarda kaydetti. Kayserispor ise Trabzonspor filelerine 60 gol bıraktı. Karadeniz devi, son haftalarda gol yollarında son derece verimli.

İŞTE BELLONA KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ:

Bellona Kayserispor: Onurcan, Kolovetsios, Hasan Ali, Hosseini, Ali Karimi, Kartal, Gökhan, Ramazan, Cardoso, Nazon, Mane

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Eren, Mendy, U. Güneş, Vişça, Ozan, Cham (Sikan), Banza