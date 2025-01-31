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259 günlük hasret
Ligin 22. haftasında yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon dış sahada ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemedi. Fırtına, Kayseri'yi mağlup etmesi halinde 259 günlük deplasman galibiyeti hasretine son verecek.
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