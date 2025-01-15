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Haberler Trabzonspor Trabzonspor’dan kanser hastası Tuğçe’ye jest

Trabzonspor’dan kanser hastası Tuğçe’ye jest

Trabzonspor, kanser tedavisi gören ve futbolcularla bir araya gelmeyi isteyen Tuğçe Sarı'nın hayalini gerçekleştirdi. Sarı, daha önce yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 10:56
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Trabzonspor’dan kanser hastası Tuğçe’ye jest

Trabzonspor, kanser tedavisi gören ve futbolcularla bir araya gelmeyi isteyen Tuğçe Sarı'nın hayalini gerçekleştirdi. Tesislerde misafir edilen Sarı, bordo mavili futbolcularla kucaklaşarak moral buldu. Kulübün, buluşmaya ait 'Her yaşta ve her kalpte' notuyla sosyal medyada paylaştığı görüntüler, beğeni topladı.

Trabzonspor Kulübü, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Antalyaspor'la oynanan maç öncesinde verdiği röportajda futbolcularla buluşup fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen kanser tedavisi gören bordo mavili taraftar Tuğçe Sarı'nın hayaline duyarsız kalmadı. Bordo mavili kulüp, iletişime geçtiği Sarı'yı tesislerde misafir etti. Dün gerçekleştirilen antrenmana konuk olan Sarı, kucaklaştığı teknik direktör Şenol Güneş ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Futbolculara formasını imzalatan Sarı, tedavi sürecinde kendisine yapılan jestle moral buldu. Trabzonspor Kulübü duygusal anların yaşandığı bu anları kayda alarak, kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaştı. 'Her yaşta ve her kalpte… #İyiKiTrabzonsporVar' notuyla yapılan paylaşım, kısa sürede binlerce takipçi tarafından izlenerek, beğeni topladı.

'TEK ÇAĞRIMLA BAŞKAN BANA BU KAPILARI AÇTI'

Buluşmada mutluluğunu dile getirerek Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'a teşekkür eden Tuğçe Sarı, "Tek çağrımla başkan bana bu kapıları açtı. Teşekkür ediyorum başkanım. Sivas maçında da inşallah görüşeceğiz. Çok mutluyum. Bütün futbolcuları gördüm. Teşekkür ederim başkanım. Trabzonspor'umun yolu açık olsun. İnşallah şampiyonlukta buluşmak üzere" ifadelerini kullandı.

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