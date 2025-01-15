Güneş’li günler

Bu sezon, Super Lig'de 7 macta toplam 289 dakika sure alan Guneş, yukselen performansıyla dikkat cekiyor.

Bordo mavili takım, bu sezon ligde kalesine en az isabetli şut gelen iki mactan birini Antalyaspor karşısında (Diğeri Başakşehir) oynadı. Ayakta alkışlandı.

Trendyol Süper Lig tarihinde Antalyaspor'a karşı ilk kez 5 gol atan Trabzonspor, rakibi karşısında en farklı galibiyetini de aldı. Daha onceki en farklı zafer 4-1 olmuştu.

Bu sezon Super Lig'de Trabzonspor formasıyla en fazla gole ortaklık eden iki oyuncu, birbirlerine toplam dort gol attıran Banza (1 asist) ile Cham (3 asist) oldu.

TRABZON'DAKİ 13 MAÇTA 2 YENİLGİ

Karadeniz devi, bu sezon Super Lig, Turkiye Kupası ve Avrupa kupalarında toplam 13 ic saha karşılaşmanın 2'sinde mağlup oldu. Trabzon'da 7 karşılaşmayı kazanan Karadeniz ekibi, 4 musabakada da sahadan beraberlikle ayrıldı.