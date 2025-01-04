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Haberler Trabzonspor SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Karadeniz derbisine sahne olacak haftada her iki takım da hazırlıklarını tamamladı. 17. haftada Bodrumspor'u son dakikalarda attığı golle yenen bordo-mavililer, 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Ev sahibi takım karşısında da aynı başarıyı göstermek isteyen Trabzonspor, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlıyor. Ligin 3. sırasında yer alan, ancak son 5 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Samsunspor ise çıkış arıyor. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, kritik maçı kazanarak puanını 33'e çıkartmayı hedefliyor. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 19:02 Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 19:04
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SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ İZLE | Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıkla

Samsunspor, 19 Mayıs Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek takımlar, Karadeniz derbi heyecanını tüm futbolseverlere yaşatacak. Karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Trabzonspor kafilesi, Samsun'a geldi. Takımda eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekerken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı belli oldu. Ligde son oynadığı Bodrumspor maçını kazanan ve kötü gidişe dur diyen bordo-mavililer, galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 defa kazanabilen ve çıkış arayan Samsunspor ise taraftarı önünde galip gelmeyi amaçlıyor. Trabzonspor maçı öncesi flaş gelişmeler yaşanırken, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde nasıl bir mücadele ortaya koyacağı merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte öne çıkan notlar...

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun 19 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR-TRABZONSPOR MAÇI 11'LER

Samsunspor: Okan, Soner, Yunus, Satka, Zeki, Celil, Bennasser, Emre, Holse, Kingsley, Marius

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Eren, Lundstram, Ozan, Cham, Cihan, Nwakaeme, Banza

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Süper Ligde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet alabilen Trabzonspor, 19 puan toplayabildi. Bodrumspor maçının son dakikalarında attığı golle kritik 3 puanın sahibi olan bordo-mavililer, Samsunspor karşısında kazanarak ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Ligde oynadığı 8 lig maçını da kazanamayan Trabzonspor, son 4 deplasman maçından ise direkt mağlubiyetle ayrıldı.

SAMSUNSPOR'DA 4 OYUNCU TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Thomas Reis yönetiminde çalışmalarını sürdüren Karadeniz temsilcisinde noel tatilinden geç dönen; Dimatta, Ntcham, Tait ve Laura Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı. Taktik çalışmalarında yer almadıkları belirtilen futbolcuların kadro dışı kalmadıkları, sadece bu maçta forma giymeyecekleri açıklandı.

TRABZONSPOR'DA EKSİK OYUNCULAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan Trabzonspor'da eksik oyuncuların fazlalığı düşündürüyor. Deneyimli savunma oyuncusu Savic'in tedavisi devam ederken, Okay Yokuşlu ise düz koşulara başladı. Ağrıları devam eden Edin Visca ve Draguş Samsunspor kafilesinde yer almazken, Hüseyin Türkmen'in tam iyileşmediği belirtildi.

Bordo-mavililerde, Batista Mendy ise sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor maçında şans bulamayacak.

TRABZONSPOR'DAN SAMSUNSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Tarihlerinde 69 defa karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Samsunspor, 11 maçtan beraberlikle ayrıldı. 43 maçta bordo-mavililer kazanan taraf olurken, Samsunspor ise 15 karşılaşmada üstün geldi. Bu sezon üst üste 2 galibiyet alamayan Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında kurduğu bu üstünlüğü avantaja çevirmek istiyor.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor - Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.

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