SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI CANLI | Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıkla

Samsunspor, 19 Mayıs Stadyumu'nda Trabzonspor'u konuk edecek. Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında karşı karşıya gelecek takımlar, Karadeniz derbi heyecanını tüm futbolseverlere yaşatacak. Karşılaşma öncesi her iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, Trabzonspor kafilesi, Samsun'a geldi. Takımda eksik oyuncuların fazlalığı dikkat çekerken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in nasıl bir 11'le sahaya çıkacağı araştırılıyor. Ligde son oynadığı Bodrumspor maçını kazanan ve kötü gidişe dur diyen bordo-mavililer, galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ligde oynadığı son 5 maçta 1 defa kazanabilen ve çıkış arayan Samsunspor ise taraftarı önünde galip gelmeyi amaçlıyor. Trabzonspor maçı öncesi flaş gelişmeler yaşanırken, Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde nasıl bir mücadele ortaya koyacağı merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte öne çıkan notlar...

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun 19 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor - Trabzonspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Bola, Soner, Bennaser, Celil, Holse, Muja, Emre, Mouandilmadji

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Serdar, Batagov, Eren, Ozan, Lundstram, Cihan, Cham, Nwakaeme, Banza

TRABZONSPOR DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Süper Ligde oynadığı 16 maçta 4 galibiyet alabilen Trabzonspor, 19 puan toplayabildi. Bodrumspor maçının son dakikalarında attığı golle kritik 3 puanın sahibi olan bordo-mavililer, Samsunspor karşısında kazanarak ilk deplasman galibiyetini almak istiyor. Ligde oynadığı 8 lig maçını da kazanamayan Trabzonspor, son 4 deplasman maçından ise direkt mağlubiyetle ayrıldı.

SAMSUNSPOR'DA 4 OYUNCU TRABZONSPOR MAÇINDA YOK

Trabzonspor maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Samsunspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Thomas Reis yönetiminde çalışmalarını sürdüren Karadeniz temsilcisinde noel tatilinden geç dönen; Dimatta, Ntcham, Tait ve Laura Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı. Tatik çalışmalarında yer almadıkları belirtilen futbolcuların kadro dışı kalmadıkları, sadece bu maçta forma giymeyecekleri açıklandı.

TRABZONSPOR'DA EKSİK OYUNCULAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan Trabzonspor'da eksik oyuncuların fazlalığı düşündürüyor. Deneyimli savunma oyuncusu Savic'in tedavisi devam ederken, Okay Yokuşlu ise düz koşulara başladı. Ağrıları devam eden Edin Visca ve Draguş Samsunspor kafilesinde yer almazken, Hüseyin Türkmen'in tam iyileşmediği belirtildi.

Bordo-mavililerde, Batista Mendy ise sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor maçında şans bulamayacak.

TRABZONSPOR'DAN SAMSUNSPOR'A ÜSTÜNLÜK

Tarihlerinde 69 defa karşı karşıya gelen Trabzonspor ile Samsunspor, 11 maçtan beraberlikle ayrıldı. 43 maçta bordo-mavililer kazanan taraf olurken, Samsunspor ise 15 karşılaşmada üstün geldi. Bu sezon üst üste 2 galibiyet alamayan Trabzonspor, güçlü rakibi karşısında kurduğu bu üstünlüğü avantaja çevirmek istiyor.

SAMSUNSPOR - TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Samsunspor - Trabzonspor maçının hakemi Mehmet Türkmen olacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Serkan Çimen yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlenecek.