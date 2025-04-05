TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Victor Osimhen çılgınlığı! Tam 135 milyon Euro...

Milliyet gazetesinde yer alan haberde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Victor Osimhen için tüm yetkiyi Sportif AŞ Başkenvekili Abdullah Kavukcu'ya verdiği belirtildi. Yıldız golcünün 4 senelik maliyetinin 135 milyon euro olduğu ve sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı aktarıldı.