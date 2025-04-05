TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da Victor Osimhen çılgınlığı! Tam 135 milyon Euro...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği maçta attığı 2 golle maça damga vuran Osimhen için yönetimin çılgın planı ortaya çıktı. Konuşulan rakamlar ise oldukça iddialı. İşte ayrıntılar.... GS SPOR HABERLERİ
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Sezon başında İtalya Serie A ekibi Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan Victor Osimhen kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiriyor.
Bu sezon görev yaptığı 32 maçta 28 gol atan yıldız futbolcu 5 asist kaydetti.
Yaz transfer dönemi için Avrupa devlerinin de listesinde yer alan Victor Osimhen'i Galatasaray takımda tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Milliyet gazetesinde yer alan haberde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Victor Osimhen için tüm yetkiyi Sportif AŞ Başkenvekili Abdullah Kavukcu'ya verdiği belirtildi. Yıldız golcünün 4 senelik maliyetinin 135 milyon euro olduğu ve sarı-kırmızılı yönetimin Osimhen için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı aktarıldı.
Victor Osimhen'in maliyetinin karşılanabilmesi için sponsor desteğinin ön planda tutulacağı ve Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşılması halinde Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek gelirin de kullanılacağı ifade edildi.
Napoli'yle Osimhen için bonservis pazarlığında Galatasaray'ın 65 milyon euro ödemeye hazır olduğu, 26 yaşındaki golcüye yıllık 15 milyon euro ödeneceği kaydedildi. Osimhen'in Napoli'deki sözleşmesinde 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.
Ek olarak Osimhen'in geleceğiyle ilgili kararı ilerleyen günlerde vereceği belirtildi.
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