Fenerbahçe'de Mourinho kaç maç ceza alacak? TFF'nin disiplin talimatı...

Federasyondan yapılan açıklamada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş'ın "saldırı", Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun "talimatlara aykırı hareketi", Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti ve Fred'in "hakaret", Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic'in ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.