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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Mourinho kaç maç ceza alacak? TFF'nin disiplin talimatı...

Fenerbahçe'de Mourinho kaç maç ceza alacak? TFF'nin disiplin talimatı...

Son dakika haberi: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası'ndaki olaylı derbinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray'dan toplam 8 kişiyi PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a fiziksel temasta bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun alacağı ceza merak ediliyor... Portekizli çalıştırıcının "Saldırı" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmesinin ardından alacağı ceza da büyük oranda netleşti. İşte TFF'nin disiplin talimatı... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 19:37
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Fenerbahçe'de Mourinho kaç maç ceza alacak? TFF'nin disiplin talimatı...

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 2-1 kazandığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin PFDK sevkleri açıklandı.

Fenerbahçe'de Mourinho kaç maç ceza alacak? TFF'nin disiplin talimatı...

Derbide yaşanan olaylar sonrası iki takımdan toplam 8 isim PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe'de Mourinho kaç maç ceza alacak? TFF'nin disiplin talimatı...

Federasyondan yapılan açıklamada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Mert Hakan Yandaş'ın "saldırı", Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun "talimatlara aykırı hareketi", Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti ve Fred'in "hakaret", Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic'in ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Fenerbahçe'de Mourinho kaç maç ceza alacak? TFF'nin disiplin talimatı...

Galatasaray'da ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay'ın, "saldırı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.

Fenerbahçe'de Mourinho kaç maç ceza alacak? TFF'nin disiplin talimatı...

PFDK sevklerinin açıklanmasının ardından maç sonu Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un burnunun sıkan Jose Mourinho'nun alacağı ceza merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de Mourinho kaç maç ceza alacak? TFF'nin disiplin talimatı...

İşte TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın "saldırı" başlığı altındaki 44. maddesi:

Fenerbahçe'de Mourinho kaç maç ceza alacak? TFF'nin disiplin talimatı...

5-10 MAÇ CEZA

1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 75 ila 180 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 90.000.-TL'den 315.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 135.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 38.250.-TL'den 67.500.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.

2) Saldırının TFF mensuplarına veya müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde;

(a) Futbolculara 10 ila 15 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine 150 ila 400 gün hak mahrumiyeti cezası ile birlikte Süper Lig kulübü yöneticileri için 292.500.-TL'den 1.237.500.-TL'ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 157.500.-TL'den 675.000.-TL'ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 112.500.-TL'den 225.000.-TL'ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 67.500.-TL'den 157.500.-TL'ye kadar para cezası,

(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 10 ila 15 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya doksan ila üç yüz gün hak mahrumiyeti cezası, verilir.

PFDK sevkleri açıklandı! Derbinin ardından 8 isim...
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