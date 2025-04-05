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Haberler Süper Lig Rizespor-Sivasspor MAÇI CANLI İZLE | Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Rizespor-Sivasspor MAÇI CANLI İZLE | Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper ig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. Son 2 maçını da kaybeden İlhan Palut'un öğrencileri, 33 puanla 14. sıraya kadar geriledi. Karadeniz ekibi, bir an önce alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor. Rıza Çalımbay ile çıkış arayan Yiğidolar ise son 3 haftada 2 galibiyet alarak puanını 30'a çıkarttı. Küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada hangi takımın kazanacağı futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 08:51
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Rizespor-Sivasspor MAÇI CANLI İZLE | Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Net Global Sivasspor karşı karşıya gelecek. İlhan Palut yönetiminde son 2 maçını da kaybeden Karadeniz temsilcisi, 33 puanla 14. sıraya kadar geriledi. Bu sezon 27 maçta 10 galibiyet alan Rizespor, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet aldı. Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçen Sivasspor ise oynadığı 28 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 yenilgiyle 16. sırada yer alıyor. Küme düşme hattını doğrudan ilgilendiren karşılaşmada iki takım da hata yapmak istemiyor Peki, Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÇAYKUR RİZESPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR-NET GLOBAL SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Sivasspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Alikulov, Mocsi, Hojer, Berkay, Varesanovic, Bulijubasic, Akintola, Zeqiri, Ali Sowe

Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Tolga Ciğerci, Radakovic, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Efkan, Bekir, Rodrigues, Rey Manaj

RİZESPOR İLE SİVASSPOR ARASINDA 42. KARŞILAŞMA

Tarihleri boyunca 41 defa karşı karşıya gelen Rizespor ile Sivasspor 42. kez rakip olmaya hazırlanıyor. Daha önce oynanan 41 maçın 15'ini Karadeniz ekibi kazanırken, 14 mücadeleyi de Yiğidolar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 12 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ OĞUZHAN ÇAKIR OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Rizespor-Sivasspor maçının hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Çakır'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Erkan Akbulut yönetecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Güldibi üstlenecek.

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