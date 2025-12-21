Fas-Komorlar MAÇI CANLI | Afrika Kupası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası'nın açılış karşılaşmasında Fas ile Komorlar kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ülke olarak 35. AFCON'a iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fas, A Grubu'nda hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Turnuvanın ilk maçı olması nedeniyle büyük ilgi gören mücadele, futbolseverlerin de yakın takibinde. Taraftarlar, Fas-Komorlar maçının ne zaman oynanacağını, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Fas-Komorlar maçı canlı yayın bilgileri...

FAS-KOMORLAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) ilk mücadelesinde oynanacak Fas-Komorlar maçı 21 Aralık Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

FAS-KOMORLAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak Fas-Komorlar maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FAS-KOMORLAR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fas: Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Ben Seghir, El Aynaoui, Saibari; Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli

Komorlar: Anzimati-Aboudou; B. Youssouf, M'Dahoma, Soilihi, Toibibou, Boura; M'Changama, Z. Youssouf, Bourhane; Said, Selemani