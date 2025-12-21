CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Fas-Komorlar MAÇI CANLI | Afrika Kupası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Fas-Komorlar MAÇI CANLI | Afrika Kupası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası açılış maçında Fas ile Komorlar karşı karşıya gelecek. Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 35. AFCON turnuvasında hata yapmak istemeyen ev sahibi takım, A Grubu'nda etkili bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Futbolseverler ise "Fas-Komorlar maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Fas-Komorlar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2025 Pazar 13:21
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fas-Komorlar MAÇI CANLI | Afrika Kupası maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Afrika Uluslar Kupası'nın açılış karşılaşmasında Fas ile Komorlar kozlarını paylaşacak. Ev sahibi ülke olarak 35. AFCON'a iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fas, A Grubu'nda hata yapmadan yoluna devam etmek istiyor. Turnuvanın ilk maçı olması nedeniyle büyük ilgi gören mücadele, futbolseverlerin de yakın takibinde. Taraftarlar, Fas-Komorlar maçının ne zaman oynanacağını, saatini ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. İşte, Fas-Komorlar maçı canlı yayın bilgileri...

FAS-KOMORLAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) ilk mücadelesinde oynanacak Fas-Komorlar maçı 21 Aralık Pazar günü saat 22.00'de başlayacak.

FAS-KOMORLAR MAÇI HANGİ KANALDA?

Rabat'taki 69 bin 500 kişilik Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda oynanacak Fas-Komorlar maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FAS-KOMORLAR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fas: Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; Ben Seghir, El Aynaoui, Saibari; Diaz, En-Nesyri, Ezzalzouli

Komorlar: Anzimati-Aboudou; B. Youssouf, M'Dahoma, Soilihi, Toibibou, Boura; M'Changama, Z. Youssouf, Bourhane; Said, Selemani

ASpor CANLI YAYIN

Goretzka'ya La Liga'dan dev talip!
REKLAM - D&R
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
Bütçe mesaisinde son gün! TBMM'den kesitler: Dervişoğlu Bahçeli'nin ayağına gitti... Özgür Özel kimlerle tokalaştı?
Derbide eksik üstüne eksik!
F.Bahçe'den Lookman için çılgın teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı! F.Bahçe'de derbi hazırlıkları başladı! 14:15
Milli bilardocudan üst üste 2. şampiyonluk! Milli bilardocudan üst üste 2. şampiyonluk! 14:06
Alanyaspor-F. Karagümrük | CANLI Alanyaspor-F. Karagümrük | CANLI 13:50
G.Saray'da tam 9 eksik! G.Saray'da tam 9 eksik! 13:36
İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri İşte Süper Lig'de günün VAR hakemleri 13:22
Fas-Komorlar maçı detayları Fas-Komorlar maçı detayları 13:21
Daha Eski
Goretzka'ya La Liga'dan dev talip! Goretzka'ya La Liga'dan dev talip! 13:15
Derbide eksik üstüne eksik! Derbide eksik üstüne eksik! 11:55
Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! Cimbom'da hedef zirve: G.Saray maçı detayları! 11:54
Heidenheim-Bayern Münih maçı detayları Heidenheim-Bayern Münih maçı detayları 11:26
F.Bahçe'ye Talisca şoku! F.Bahçe'ye Talisca şoku! 11:13
Mainz 05-St. Pauli maçı ne zaman? Mainz 05-St. Pauli maçı ne zaman? 11:03