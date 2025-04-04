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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi hakem açıklaması!

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi hakem açıklaması!

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi "Adil yönetim istiyoruz" açıklaması yaptı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 20:18 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 20:27
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Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı öncesi hakem açıklaması!

Fenerbahçe, Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçı öncesi "Adil yönetim istiyoruz" başlıklı yazı yayınladı.

İŞTE SARI LACİVERTLİLERİN AÇIKLAMASI

"Adil Yönetim İstiyoruz

Sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz yabancı hakem ve yabancı VAR taleplerimiz, Türk futbolunda adil ve temiz bir yönetim anlayışının yerleşmesi içindir.

Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta da beklentimiz nettir:

Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın.

Bu şartlar sağlandığında, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inancımız tamdır.

Rakibimizin de yönetimsel kaygılar konusunda benzer bir duruşta olduğunu görmek, bu çağrımızın ne kadar haklı ve ortak bir talep olduğunu göstermektedir.

Biz de bu noktada adaletin sağlanması adına duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz.

Nitekim Teknik Direktörümüz, ilgili hakeme yönelik yorumlarını hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçlardan sonra yaparak aslında nasıl tarafsız baktığını ortaya koymuştur.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki; Fenerbahçe'nin tarafı her zaman adaletten yanadır.

Kulübümüz hiçbir zaman anlık menfaatler uğruna ilkelerinden ödün vermez." ifadeleri yer aldı.

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