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Haberler Futbol Mehmet Topal Romanya'da bir ilke imza attı

Mehmet Topal Romanya'da bir ilke imza attı

Mehmet Topal’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Ligi Play-Out’ta Sepsi’yi 2-1 yenerek önemli ve ‘özel’ bir galibiyet elde etti. Romanya Down Sendromlular Derneği’nden özel çocuklarla sahaya çıkan Mehmet Topal ve takımı Romanya’da bir ilki gerçekleştirerek gönülleri fethetti, özel çocuklar ilk defa yaşadıkları heyecan sonrası büyük mutluluk yaşadı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 09:57 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 09:58
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Mehmet Topal Romanya'da bir ilke imza attı

Romanya 1'inci Lig ekiplerinden Petrolul Ploieşti, play-out mücadelesinde Sepsi ile karşılaştı. Konuk ekip maçın 1'inci dakikasında Omar El Sawy'nin bulduğu golle öne geçti. Ev sahibi Petrolul Ploieşti 10'uncu dakikada Alexandru Mateiu'nun fileleri havalandırmasıyla beraberliği yakaladı. Dakikalar 38'i gösterirken Christian Irobiso, takımını öne geçiren gole imza attı: 2-1. Mücadelenin 61'inci dakikasında 10 kişi kalan Petrolul Ploieşti buna rağmen maçı kazandı. Mehmet Topal'ın öğrencileri, sahadan 2-1 galip ayrılırken Petrolul Ploieşti puanını 24'e çıkararak 2'nci sıraya yükseldi.

MEHMET TOPAL, ÖZEL ÇOCUKLARI KONUK ETTİ

Türkiye'de futbol oynarken çok sayıda sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle adından sürekli söz ettiren Mehmet Topal, Romanya'da bir ilke imza attı. Topal, Romanya Down Sendromlular Derneği ile önemli bir proje gerçekleştirdi. Dernekte yer alan özel çocuklar, futbolcularla el ele sahaya çıkarak mücadele öncesindeki seremonide yer aldı. Ardından ise karşılaşmayı kendilerine ayrılan yerde takip ettiler. Bu özel proje Romanya Ligi'nde ilk kez yaşanırken Romanya'da büyük farkındalık yarattı.

MEHMET TOPAL: ONLARIN KATKISI İLE SAHADAN GALİP AYRILDIK

Mehmet Topal, maçtan sonra yaptığı açıklamada özel çocukların maçta yer alması ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de de birçok sosyal sorumluluk projesinde yer aldım. Bu ayrı bir mutluluk verici bir durum. Sporun birleştirici ve büyük kitlelere hızlı ulaşması gücüyle yaptığınız işler değer buluyor. Burada daha önce yapılmayan bir şeyi gerçekleştirdik. Romanya Down Sendromlular Derneği'nden gelen özel çocuklarımız ile seremoniye çıkmak onların yüzündeki mutluluğu görmek paha biçilemez. Güzel ve özel bir gün oldu. Bize verdikleri destekten dolayı çok mutluyum. Onların katkısı ile sahadan galip ayrıldık" diye konuştu.

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