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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho Al-Hilal'in gol makinesini istedi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho Al-Hilal'in gol makinesini istedi!

Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için harekete geçildi. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda herekete geçen yönetim Edin Dzeko'nun alternatiflerini aramaya başladı. Sarı-lacivertliler, Boşnak golcünün yerine yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 06:50
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho Al-Hilal'in gol makinesini istedi!

Yeni sezon için 39 yaşındaki Edin Dzeko'nun yerine golcü arayan Fenerbahçe'nin listesinde birçok isim yer alırken Aleksandar Mitrovic öncelikli aday konumunda.

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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho Al-Hilal'in gol makinesini istedi!

Gelecek sezonun transfer planlamasını yapan Jose Mourinho, golcü olarak Mitrovic'i takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho Al-Hilal'in gol makinesini istedi!

Sarı-lacivertli yönetim, daha önce de gündeme gelen Al Hilal'in 30 yaşındaki yıldızı için çalışmalarına yeniden hız verdi.

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