FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Mourinho Al-Hilal'in gol makinesini istedi!
Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de gelecek sezon için harekete geçildi. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda herekete geçen yönetim Edin Dzeko'nun alternatiflerini aramaya başladı. Sarı-lacivertliler, Boşnak golcünün yerine yıldız ismi gündemine aldı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Bu sezon Al Hilal formasıyla 25 maçta 21 gol kaydeden Mitrovic'in piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Euro.
1.89 metre boyundaki Sırp futbolcunun sözleşmesi 2026'da sona eriyor.
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