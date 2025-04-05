CANLI İZLE | RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında RAMS Başakşehir ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Üst sıralarda yer alan ve 2 haftalık mağlubiyet serisinin ardından 3 puan ile moral bulan Çağdaş Atan'ın öğrencileri, zorlu rakibi karşısında seri yakalamak istiyor. Bu sezon 27 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, 39 puanla 6. sırada yer alıyor. Son 2 haftayı da kazanarak küme düşme hattından uzaklaşmayı sürdüren Konyaspor ise zorlu İstanbul deplasmanında hata yapmak istemiyor. Recep Uçar yönetiminde yükselen performansını sürdürmeyi amaçlayan Konya ekibi, 28 hafta sonunda 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 yenilgiyle 12. sırada bulunuyor. Heyecan dolu karşılaşmada her iki takım da kazanan taraf olmak istiyor. Peki, RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

RAMS BAŞAKŞEHİR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

RAMS Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ba, Duarte, Operi, Berat, Crespo, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Brnic, Piatek

Tümosan Konyaspor: Deniz, Boranijasevic, Bazoer, Adil, Guilherme, Jevtovic, Melih, Pedrinho, Prip, Yusuf, Kramer

BAŞAKŞEHİR İLE KONYASPOR ARASINDA 40. RANDEVU

Tarihleri boyunca 39 defa karşı karşıya gelen Başakşehir ile Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 40. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 17'sini İstanbul temsilcisi kazanırken, 11 maçı da Konya ekibi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor maçının hakemi Çağdaş Altay oldu. Altay'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Mehmet Kısalı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Mehmet Ali Özer üstlenecek.