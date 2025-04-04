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Haberler THY EuroLeague Kızılyıldız 96-97 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET

Kızılyıldız 96-97 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET

THY EuroLeague'in 33. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oldu. Temsilcimiz uzatmaya giden mücadeleyi 97-96 kazanarak 19. galibiyetini elde etti.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 23:17 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2025 Cuma 23:41
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Kızılyıldız 96-97 Anadolu Efes | MAÇ SONUCU - ÖZET

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Anadolu Efes, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı normal süresi 88-88 tamamlanan maçta uzatma bölümü sonunda 97-96 mağlup etti.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 7'si üst üste olmak üzere 19. galibiyetini aldı. Kızılyıldız ise 15. yenilgisini yaşadı.

Belgrad Arena'da oynanan müsabakaya etkili başlayan Kızılyıldız, Petrusev'in skorer oyunuyla ilk periyodu 24-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Anadolu Efes, Dozier ve Smits'in kazandırdığı sayılarla 16. dakikada skoru lehine çevirdi: 36-38. Kalan bölümde dış atışlardan üst üste basketler bulan Kızılyıldız, soyunma odasına 51-44 üstün gitti.

Üçüncü periyotta Anadolu Efes, Beaubois'nın yönlendirdiği hücumlar sonucunda özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle 26. dakikada farkı 9'a kadar çıkardı: 55-64. Beaubois'nın sakatlanarak çıkmasından sonra oyunun kontrolünü ele geçiren Kızılyıldız, üst üste bulduğu sayılarla farkı 2 sayıya indirdi. Lacivert-beyazlılar, dördüncü çeyreğe 66-64 önde girdi.

Dördüncü ve son çeyrekte yeniden toparlanan Anadolu Efes, bitime 6 dakika 9 saniye kala Nwora'nın 3 sayılık basketiyle farkı ilk kez çift hanelere çıkardı: 66-78. Karşılaşmanın son anları büyük bir heyecana sahne oldu. Kızılyıldız, bitime 2 saniye kala Yago'nun basketiyle skora dengeyi getirdi: 88-88. Anadolu Efes, son hücumu sayıya çevirmeyi başaramayınca karşılaşma 88-88 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

Uzatma bölümünde daha az hata yapan ve iyi oynayan Anadolu Efes, mücadeleyi 97-96 kazandı.

Organizasyonda 32. haftanın ardından play-in'i garantileyen, son maçlar öncesinde de play-off şansını sürdüren lacivert-beyazlılarda Elijah Bryant 17, Vincent Poirier 14, Perry Dozier ise 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

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