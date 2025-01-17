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Haberler THY EuroLeague Barcelona - Anadolu Efes maçı CANLI | THY Euroleague

Barcelona - Anadolu Efes maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'in 21. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Barcelona'ya konuk oluyor. Temsilcimiz İspanya'da galip gelerek 11. galibiyetini elde etmek için parkeye çıkıyor. Barcelona - Anadolu Efes mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 23:21
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Barcelona - Anadolu Efes maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor.

Temsilcimiz Anadolu Efes, 21. hafta maçında Barcelona'ya konuk oluyor.

10 galibiyet 11 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes İspanya'da kazanmak için parkeye çıkıyor.

Barcelona - Anadolu Efes mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT: BARCELONA 22-24 ANADOLU EFES

2. PERİYOT: BARCELONA 44-40 ANADOLU EFES

BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?

Barcelona - Anadolu Efes maçı 17 Ocak Cuma saat 22.45'te başladı. S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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