Barcelona - Anadolu Efes maçı CANLI | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor.
Temsilcimiz Anadolu Efes, 21. hafta maçında Barcelona'ya konuk oluyor.
10 galibiyet 11 mağlubiyeti bulunan Anadolu Efes İspanya'da kazanmak için parkeye çıkıyor.
Barcelona - Anadolu Efes mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
CANLI
1. PERİYOT: BARCELONA 22-24 ANADOLU EFES
2. PERİYOT: BARCELONA 44-40 ANADOLU EFES
BARCELONA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
Barcelona - Anadolu Efes maçı 17 Ocak Cuma saat 22.45'te başladı. S Sport'ta canlı yayınlanıyor.