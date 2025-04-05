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Haberler TFF 1.Lig Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de heyecan 32. hafta maçları ile devam ediyor. Manisa FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 09:50
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Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 32. hafta maçında Manisa FK ile Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANİSA FK-EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

MANİSA FK-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE

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