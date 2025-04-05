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Haberler Haberler BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 5 Nisan

BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 5 Nisan

İstanbul'da baraj doluluk oranları, küresel ısınmanın etkileri devam ederken en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Megakente su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı yüzde 70'in üzerine yükseldi. İstanbul kış yağışlarının devamıyla birlikte barajlardaki toplam su seviyesi son olarak yüzde 80,47 olarak ölçüldü. İşte 5 Nisan Cumartesi 2025 İstanbul barajları doluluk oranları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 09:44
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BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 5 Nisan

BARAJ DOLULUK ORANLARI 5 NİSAN | İstanbul barajlarında doluluk oranının, yağışların etkili olup sıcak havalara ara verilmesiyle birlikte yükselişe geçmesi bekleniyor. Sonbaharın gelişiyle başlayan yağmurun ardından baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 41,07 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 94,21 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü. Megakentte barajlardaki toplam doluluk oranı ise 5 Nisan Cumartesi günü yüzde 80,47 olarak ölçüldü.

💦5 NİSAN 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI💦

5 Nisan Cumartesi günü, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın toplam doluluk oranı yüzde 80,47 olarak ölçüldü. Önceki güne kıyasla yükselişe geçtiği kaydedilen barajlarda 4 Nisan'da doluluk oranı şöyle sıralandı:

🚿 Ömerli Barajı: %94,21

🚿 Darlık Barajı: %78,69

🚿 Elmalı Barajı: %93,62

🚿 Terkos Barajı: %80,8

🚿 Alibey Barajı: %64,04

🚿 Büyükçekmece Barajı: %75,28

🚿 Sazlıdere Barajı: %58,44

🚿 Istrancalar Barajı: %41,07

🚿 Kazandere Barajı: %85,79

🚿 Pabuçdere Barajı: %84,77

NOT: İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesinden barajların doluluk oranı takip edilmekte olup veri yenilendiğinde haberimiz güncellenmektedir.

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