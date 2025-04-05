Sakaryaspor-Adanaspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Sakaryaspor-Adanaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 32. hafta maçında Sakaryaspor ile Adanaspor kozlarını paylaşacak. Marmara derbisinde 3-1 kaybeden yeşil-siyahlılar, taraftarı önünde çıkış arıyor. İlker Püren yönetiminde kümede kalma mücadelesi veren rakibine karşı hata yapmak istemeyen Sakaryaspor, iç saha avantajını kullanarak mücadeleden galibiyetle ayrılmayı amaçlıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sakaryaspor-Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAKARYASPOR-ADANASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sakaryaspor-Adanaspor maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAKARYASPOR-ADANASPOR MAÇI CANLI İZLE

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