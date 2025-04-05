Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol 1. Lig

Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol 1. Lig'de heyecan sürüyor. 32. hafta maçında Ahlatcı Çorum FK ile Esenler Erokspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AHLATCI ÇORUM FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçı 5 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Müsabaka beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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