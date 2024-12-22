Muhammed Cham: "Önümüz açık"

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, sahasında Bodrum FK'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Muhammed Cham açıklamalarda bulundu. İşte Cham'ın açıklamaları:

MALHEIRO'NUN İYİ ŞUT ATACAĞINA İNANDIM

"Harika bir asist yaptım, şaka bir yana, o an savunmanın ilgisini üzerime çekersem Pedro Malheiro'nun uzaktan iyi bir şut atabileceğine inandım. Çok güzel bir gol attı. Pedro asist için bana teşekkür etti, ben de ona 'bir şey değil' dedim."

ÖNÜMÜZ AÇIK

"Gelişiyoruz. Aslında bizim için sezona zor bir başlangıç oldu. Değişim yaşandı. Yeni ekip, yeni oyuncular, yeni hoca. Alışmak için süre gerekiyordu. Son haftalarda daha iyi oynuyorduk, sonuca yansıtamadık sadece. Geçen hafta Galatasaray maçını domine ettik ama sonuca yansıtamamıştık. Bu sonuçla birlikte önümüz daha açık."