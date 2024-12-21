  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Orsic açıklaması

Trabzonspor'dan Orsic açıklaması

Trabzonspor, Mislav Orsic’in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 18:35
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor'dan Orsic açıklaması

Trabzonspor, Mislav Oršić ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucu oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. İşte Trabzonspor'un açıklaması:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."

Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!
REKLAM
DİĞER
Son dakika haberi: Transferde bomba iddia! Zalewski Süper Lig deviyle görüştü...
Başkan Erdoğan STK temsilcileriyle buluştu
F.Bahçe'ye Özbek stoper!
Sivas'ta gol sesi çıkmadı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan Orsic açıklaması Trabzonspor'dan Orsic açıklaması 18:35
Manisa evinde galip Manisa evinde galip 18:19
F.Bahçe Opet deplasmanda galip! F.Bahçe Opet deplasmanda galip! 18:18
G.Saray Kayseri'ye geldi! G.Saray Kayseri'ye geldi! 17:57
Sivas'ta gol sesi çıkmadı! Sivas'ta gol sesi çıkmadı! 17:56
Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu! 17:53
Daha Eski
Manchester City yine mağlup! Manchester City yine mağlup! 17:31
Beşiktaş - Alanyaspor maç notları Beşiktaş - Alanyaspor maç notları 17:05
F.Bahçe ve G.Saray için Maguire sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray için Maguire sürprizi! 16:39
Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi! Kocaelispor'da İsmet Taşdemir dönemi! 16:25
PFDK'den o futbolculara birer maç ceza! PFDK'den o futbolculara birer maç ceza! 15:57
Erzurum'da kazanan çıkmadı! Erzurum'da kazanan çıkmadı! 15:38