Trabzonspor'dan Orsic açıklaması

Trabzonspor, Mislav Oršić ile yapılan karşılıklı anlaşma sonucu oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
Kamuoyuna DuyuruKulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Mislav Orsic arasındaki 01.07.2023 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. pic.twitter.com/vac2QcpRGz— Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) December 21, 2024