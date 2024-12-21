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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'dan Amartey bombası!

Trabzonspor'dan Amartey bombası!

Africafoot, Trabzonspor'un serbest durumda olan Amartey'i transfer etmek üzere olduğunu ve Şenol Güneş'in eski öğrencisini kadrosunda görmek istediğini açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Trabzonspor'dan Amartey bombası!

Fırtına, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda stoper bölgesine iki takviye gerçekleşebilir. Bu doğrultuda birçok isimle görüşme yapılırken, Afrika basınından da ilginç bir iddia ortaya atıldı. Africafoot isimli sitede yer alan habere göre Trabzonspor, şu an serbest statüde bulunan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Danial Amartey'i transfer edebilir. Teknik direktör Şenol Güneş, yakından tanıdığı 29 yaşındaki oyuncu için görüşmeler yaptı. Kara Kartal'ın 2023-24 sezonu başında Leicester City'den aldığı Ganalı savunmacının yarım sezonluk aradan sonra sahalara döneceği öne sürüldü. Africafoot'a ulaşan bilgiye göre, oyuncu ile Trabzonspor yönetimi arasındaki görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi. Transfer bitebilir.

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