Trabzonspor'dan Amartey bombası!

Fırtına, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda stoper bölgesine iki takviye gerçekleşebilir. Bu doğrultuda birçok isimle görüşme yapılırken, Afrika basınından da ilginç bir iddia ortaya atıldı. Africafoot isimli sitede yer alan habere göre Trabzonspor, şu an serbest statüde bulunan Beşiktaş'ın eski oyuncusu Danial Amartey'i transfer edebilir. Teknik direktör Şenol Güneş, yakından tanıdığı 29 yaşındaki oyuncu için görüşmeler yaptı. Kara Kartal'ın 2023-24 sezonu başında Leicester City'den aldığı Ganalı savunmacının yarım sezonluk aradan sonra sahalara döneceği öne sürüldü. Africafoot'a ulaşan bilgiye göre, oyuncu ile Trabzonspor yönetimi arasındaki görüşmelerde önemli ilerleme kaydedildi. Transfer bitebilir.